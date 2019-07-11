باوتيستا أغوت إلى ما قبل النهائي وتأجيل حفل وداع العزوبية

كان من المقرر أن يقضي روبرتو باوتيستا أغوت عطلة في جزيرة إبيزا الإسبانية هذا الأسبوع لكن "حفل وداع العزوبية" الذي كان يخطط له انتقل الآن إلى إنجلترا بعد أن تأهل اللاعب الإسباني يوم الأربعاء إلى الدور قبل النهائي في ويمبلدون للتنس.

وسيتزوج اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في نوفمبر تشرين الثاني المقبل ولم يسبق له تخطي الدور الرابع في ويمبلدون ولذلك كان يتوقع الخروج في هذا الدور وبالتالي حجز لقضاء عطلته في إسبانيا.

ولكن بدلاً من ذلك أصبح تركيز باوتيستا أغوت ينصب على خوض أهم وأصعب مباراة له خلال مسيرته في التنس أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب.

وتأهل باوتيستا أجوت لدور الثمانية في ويمبلدون لأول مرة في مسيرته ليكون أول لاعب يبلغ هذا الدور دون أن يخسر مجموعة واحدة قبل خوض مباراة يوم الأربعاء.

ورغم أنه خسر يوم الأربعاء أول مجموعة له في البطولة لكنه استفاق ليسحق الأرجنتيني جيدو بيا المصنف 26 بنتيجة 7-5 و6-4 و3-6 و6-3.

وبفوز مواطنه رفائيل نادال لاحقا في المباراة التالية على الأمريكي سام كويري على الملعب رقم 1 يكون هناك لاعبان من إسبانيا في الدور قبل النهائي لمنافسات فردي الرجال لأول مرة في ويمبلدون. وربما يتحول يوم الأحد المقبل إلى عيد قومي في إسبانيا.

وسيدخل باوتيستا أجوت المواجهة أمام ديوكوفيتش بحالة معنوية جيدة لأنه سبق له الفوز على منافسه الصربي مرتين هذا العام.

وقال باوتيستا أجوت المصنف 23 للصحفيين "كنت أخطط للذهاب إلى إبيزا. كانت كل الأمور مرتبة في هذا الاتجاه. ستة من أصدقائي توجهوا إلى هناك بالفعل، لكن من الجيد أن أبقى هنا في لندن. سيأتون إلى هنا. أعتقد أنهم سيستقلون الطائرة غدا الجمعة".

وهذه أول مرة في دور الثمانية لويمبلدون التي لا يكون فيها طرفا المباراة من بين أفضل 20 لاعبا في العالم منذ مواجهة الثنائي البولندي يرزي يانوفيتش وأوكاش كوبوت في 2013.

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