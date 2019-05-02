لأول مرة في التاريخ زوجان يقيمان لليلة في متحف اللوفر

استضاف متحف اللوفر في باريس لأول مرة في التاريخ أول ضيوفه في إقامة لليلة واحدة. سعيدا الحظ من المملكة المتحدة، دانييلا البالغة من العمر 26 عامًا وصديقها آدم 29 عامًا فازا بهذه الإقامة "الخارقة للعادة" في وقت سابق خلال مشاركتهما في مسابقة مع موقع حجز الشقق المعروف إير بي إن بي. المسابقة تمحورت حول الإجابة المثالية المقدمة من طرف المشاركين على سؤال "لماذا ستكون الضيف المثالي لموناليزا؟".

هدية الفائز تمثلت في رحلة من ثلاث ليالٍ إلى فرنسا، مع إقامة لليلة واحدة في المتحف الأيقوني بباريس. دانييلا وآدم تمتعا بجولة في متحف اللوفر، قبل الجلوس لتناول العشاء بجانب تمثال "the Venus de Milo أو افروديت الميلوسية" . وبعد حفل موسيقي خاص في غرف نابليون الثالث، دخل الزوجان في المساء للنوم تحت هرم بني خصيصا.

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وقالت آن لوري بياتريكس، نائبة مدير متحف اللوفر "إن التجربة كانت "سحرية حقًا. وكانت مناسبة لإحياء الذكرى الثلاثين لإنشاء الهرم الرئيسي للمتحف والذكرى العاشرة لإيربنب.