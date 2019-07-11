تونس تضمن ورقة تأهلها لنصف نهائي أمم إفريقيا وتقصي مفاجأة البطولة مدغشر لتضرب موعدا مع السينغال

فاز المنتخب التونسي مساء هذا الخميس على مفاجأة الكان لهذا العام منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح اللاعب التونسي فرجاني ساسي حصة التهديف لنسور قرطاج في الدقيقة 53 من عمر المباراة من ضربة نفدها من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف زميله يوسف المساكني الهدف الثاني لتونس في الدقيقة ال 60.

مسلسل الأهداف تواصل في الوقت بدل الضائع وأضاف اللاعب نعيم السليتي الهدف الثالث.

وبهذا الفوز يضرب المنتخب التونسي موعدا في الدور قبل النهائي مع منتخب السنغال المتأهل بدوره على حساب نظيره البنين بهدف نظيف في المباراة التي جرت في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة للمرة الأولى منذ دورة العام 2006.

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