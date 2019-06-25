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رياضة

هل يسهل نيمار الطريق على برشلونة ويعود إلى البلوغرانا دون مفاوضات؟

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz 
نيمار خلال مباراة ودية دولية بين البرازيل و قطر - ملعب ماني جارينشا، برازيليا، البرازيل
نيمار خلال مباراة ودية دولية بين البرازيل و قطر - ملعب ماني جارينشا، برازيليا، البرازيل -
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رويترز
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باتت عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، شبه مؤكدة، وفق آخر التطورات التي كشفت عنها صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة، التي لم تكشف عن المصدر أن نيمار أبدى موافقته على شروط العقد الذي سيربطه مع النادي الكاتالوني دون تعديلات أو مفاوضات من جانب اللاعب، الذي يريد العودة إلى الكامب نو.

ومن المتوقع أن يمتد عقد نيمار إلى 5 سنوات، مع راتب قد يصل إلى 24 مليون يورو سنويا وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه مع برشلونة سابقا قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وبذلك سيتراجع راتب البرازيلي إلى قرابة النصف مقارنة بما يتقاضاه مع النادي الباريسي والذي يبلغ 35 مليون يورو سنويا.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة التي يجريها وكيل اللاعب بين الناديين لن تكون سهلة بسبب العلاقة السيئة بين إدارة الناديين.

وانتقل نيمار إلى صفوف نادي سان جيرمان قادما من النادي الكتالوني في صفقة تاريخية بلغت 220 مليون يورو في العام 2017.

وكانت صحفية الأندبندت البريطانية، قد ذكرت الاثنين، أن مانشيستر يونايتد رفض عرضا تقدمت به إدارة سان جيرمان من أجل صفقة تبادلية تشمل تبادل نيمار وبوغبا.

وأوضحت الصحيفة أن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد رفض عار النادي الباريسي لسببين الأول هو راتب نيمار المرتفع والثاني رغبة النادي في الاحتفاظ باللاعب الفرنسي بوغبا.

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