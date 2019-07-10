بعد غيابه عن التدريبات.. عقوبات إقتصادية يفرضها نادي باريس سان جيرمان بحق نيمار

كشفت تسريبات لـ"فوتبول ليكس"، أن فريق باريس سان جرمان الفرنسي بصدد أن يحرم النجم البرازيلي نيمار من المكافأة الأخلاقية التي كان يتقاضاها، والتي تبلغ 375 ألف يورو شهريا، أي 12 ألف يورو يوميا.

وكان نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن يوم الاثنين 8 يوليو/تموز، انه سيتخذ إجراء ضد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بعد غيابه عن التدريبات.

وفي بيان أصدره النادي وتم نشره على موقعه الإلكتروني، هدد سان جيرمان أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه نيمار.

وقال النادي الفرنسي "كان من المقرر أن يعود نيمار إلى استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد"، مضيفا "لم يحضر نيمار في المكان والزمان المتفق عليهما ولم يحصل على إذن من النادي الذي يأسف لهذا التصرف، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات".

وردا على هذا البيان، علق والد نيمار، أن النادي الفرنسي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل.

ونيمار يتواجد حاليا في مدينة تورينو الإيطالية لمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد الإعلانات الرياضية، بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

وذكرت تقارير أن برشلونة ترغب في استعادة خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بعدما قال "جوسيب بارتوميو" رئيس النادي قبل ثلاثة أيام أن نيمار يرغب في الرحيل عن سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.

هذا وذكرت وسائل إعلام برازيلية يوم أمس، أن نيمار أبلغ المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو قراره بعدم الاستمرار في النادي في محادثة هاتفية، وحاول الأخير إقناعه بالبقاء في بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

من جانبه، قال ليوناردو إن نيمار يستطيع الرحيل عن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات "سطحية" مع ناديه السابق برشلونة.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو‭‭ ‬‬(249 مليون دولار) في 2017.

والمكافأة الأخلاقية المقرر توقيفها عن نيمار، يحصل عليها كل الرياضيين في نادي باريس سان جيرمان، سواء الذكور أو الإناث، وهي جزء من الراتب.

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