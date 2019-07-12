نصر الله: حزب الله قلص وجوده في سوريا وواشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال معه

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة إن حزب الله قلص قواته في سوريا بعدما خفت حدة القتال على الرغم من انه لا يزال لديه مقاتلين في جميع أنحاء البلاد.

وقال نصر الله في مقابلة مع تلفزيون المنار التابعة لحزب الله "ليس هناك مناطق في سوريا أخليناها بالكامل ولكن لا داعي أن تبقى الأعداد هي نفسها... ما زلنا موجودين في كل الاماكن التي كنا فيها في سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي وهذا ليس له علاقة بالعقوبات والتقشف المالي".

وساعدت الجماعة الشيعية المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران جيش الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة أجزاء كبيرة من البلاد.

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وأضاف نصر الله أن واشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال مع الجماعة المدعومة من إيران رغم تكثيف العقوبات على مسؤوليها.

وقال "الآن تفرض علينا عقوبات.. هل تعرف أن إدارة ترامب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء... هذا الأمريكاني البرغماتي"