مقتل 8 عناصر من مقاتلي حزب الله اللبناني في سوريا

قال حزب الله اللبناني إنه فقد ثمانية من مقاتليه شمال غربي سوريا، خلال معارك اندلعت ضد معارضين للنظام السوري، وغارات جوية نفذها الطيران الحربي التركي، في أعقاب مقتل 33 جنديا تركيا بداية هذا الأسبوع.

وتعتبر حصيلة عدد القتلى هذه بالنسبة لحزب الله الأعلى في سوريا خلال سنوات. وكان الحزب سحب العديد من مقاتليه من سوريا البلد المجاور للبنان، ولم يترك سوى بضع مئات، بعد أن أرسل الآلاف منهم، إثر تحول الاحتجاجات السلمية للشعب السوري في 2011، إلى نزاع مسلح، وقد ساعد الحزب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكسب عديد المعارك على حساب الفصائل المقاتلة من المعار ضة السورية.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 14 مقاتلا من حزب الله اللبناني قتلوا عشية أمس الجمعة في قرية تل هيا، عندما هاجمت طائرات تركية مسيرة مركزا تابعا لمقاتلي الحزب ومواقع أخرى تابعة لقوات النظام السوري.

وأضاف المرصد قوله ، إن 48 جنديا سوريا قتلوا أيضا منذ يوم الخميس، خلال قصف تركي وهجمات نفذت بواسطة طائرات مسيرة تركية في المنطقة.

وبثت وزارة الدفاع التركية على صفحتها من موقع تويتر على الانترنت، شريطا يصور استهداف طائرات تركية مسيرة، لمواقع تابعة لقوات النظام السوري في إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمان أنه يوجد من بين مقاتلي حزب الله الأربعة عشر، 10 مواطنين لبنانيين و4 مقاتلين من جنسيات أخرى، فيها إيراني واحد على الأقل، وقد أقر الحزب بهويته، وهو سيد علي زنغني.