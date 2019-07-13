في الذكرى الخمسين .. بيع مواد مرتبطة برحلة أبولو 11 إلى القمر

تُحيي الولايات المتحدة الأميركية والعالم هذه السنة الذكرى الخمسين للرحلة الفضائية أبولو 11، التي تمكن خلالها رائد الفضاء الأميركي، نيل أرمسترونغ وزميله باز ألدرين، من الهبوط على سطح القمر في الحادي والعشرين من تموز/يوليو عام 1969، وسط سباق حاد في اكتشاف الفضاء مع الاتحاد السوفياتي.

ومن التحضيرات الكثيرة التي تتم للاحتفال بهذه الذكرى، التي اعتبرها أرمسترونغ "خطوة صغيرة للإنسان وقفزة ضخمة إلى الأمام للبشرية"، تتحضر بيوت المزادات العلنية لبيع مواد متعلقة بالرحلة الفضائية، أو بغير رحلات تمّت إلى القمر.

وتعرض شركة "كريستيز" البريطانية-العالمية للمزادات العلنية كتاباً استخدمه أرمسترونغ وألدرين خلال الرحلة إلى القمر وفيه صور وما بدا لنا كأنه حسابات رياضية نفذها خلال الرحلة.

مواد أخرى ستباع في مزادات علنية استخدمت سابقاً في رحلات فضائية رويترز

وسيقام المزاد العلني لبيع الكتاب في الثامن عشر من الشهر الحالي وتتوقع إدارة بيت المزادات أن يتم بيعه بمبلغ يتراوح بين 7 ملايين دولار و9 ملايين.

وفي مزاد آخر تبيع الشركة البريطانية فرشاة لتنظيف عدسات آلات التصوير تم استخدامها خلال رحلة أبولو 14. أما سوذبي، فتعرض في مزاد علني ما تقول إنها الشرائط الأصلية التي توثق رحلة أبولو 11.

وتتوقع الشركة أن تباع تلك الشرائط بمبلغ يتراوح من مليون إلى مليونيْ دولار، خلال المزاد الذي سيقام في العشرين من تموز/يوليو الحالي.

وتعرض الشركتان أيضاً مجموعة من التكنولوجيات (مثل لوحات التحكم) واللوجستيات الأخرى التي تم استخدامها في رحلات فضائية قامت بها وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.