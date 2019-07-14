روحاني: مستعدون للحوار إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت للاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في خطاب تلفزيوني، اليوم، الأحد، إن إيران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات شريطة أن ترفع واشنطن عنها العقوبات الاقتصادية وأن تعود إلى الاتفاق النووي الذي صادقت عليه الدول الكبرى في 2015.

وقال روحاني: "آمنّا دائماً بالمحادثات.. إذا رفعوا العقوبات، وأنهوا الضغط الاقتصادي وعادوا إلى الاتفاقية، نحن جاهزون للبدء بمحادثات مع أميركا اليوم، الآن وفي أي مكان".

وبموازاة كلام روحاني صدر بيان مشترك عن كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا جاء فيه أن الدول الأوروبية الثلاث تعبّر عن انزعاجها الشديد بسبب الهجمات في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة.

وأضاف البيان أن "الوقت حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".

وازدادت حدّة التوتر بين طهران وواشنطن منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاقية النووية التي وقّعت عليها إيران والقوى العالمية، ومنذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية.

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