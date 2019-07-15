نتنياهو يهاجم رد الاتحاد الأوروبي على إيران ويشبهه باسترضاء النازيين

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على انتهاكات إيران لقيود الاتفاق النووي قائلاً إنه يُذكر بفشل الدبلوماسية مع ألمانيا النازية قبيل الحرب العالمية الثانية.

وقال نتنياهو في بيان مصور "إنه (الرد) يذكرني بالاسترضاء الأوروبي (للنازي) في الثلاثينيات".

وأضاف قائلاً "يبدو أن هناك في أوروبا أناساً لن يستيقظوا حتى تسقط الصواريخ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية. لكن سيكون قد فات الأوان بالطبع".

وكانت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت يوم الاثنين إن الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي لا تعتبر مخالفات طهران للاتفاق انتهاكات كبيرة ولم تشر إلى أي نية لتفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "في الوقت الحالي، لم يشر أي من أطراف الاتفاق إلى أنه ينوي تفعيل هذا البند، وهو ما يعني أنه لا أحد منهم يعتبر في الوقت الحالي، وفي ظل البيانات الحالية التي تلقيناها لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المخالفات تعتبر انتهاكات كبيرة".

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