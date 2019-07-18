روسيا تحث الأوروبيين على توضيح موقفهم بشأن إتفاق إيران النووي

حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوروبا يوم الخميس على توضيح موقفها من الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وأضاف لافروف، في محادثات في ألمانيا مع نظيره هايكو ماس، أن بلاده لديها مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة تتراجع عن التزاماتها بمعاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وفي سياق التوتر بين طهران والدول الغربية، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه "يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها".

وأضاف "نحن نأمل في الأفضل لكن الولايات المتحدة الأمريكية وقواتنا المسلحة مستعدتان لحماية مصالحنا وحماية أفرادنا وحماية مواطنينا في المنطقة".وأشار بين إلى إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران من خلال العقوبات، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يسمح أبدا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا".

وألغى ترامب هجمات جوية ضد إيران الشهر الماضي قبل دقائق من شنها ردا على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وفي تصريحاته المعدة مسبقا، كان بنس يعتزم قول إن واشنطن لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع طهران لكنه لم يذكر ذلك أثناء إدلائه بكلمته.

وكانت الكلمة تتضمن فقرة تنص على أن "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أمريكا لن تتراجع".

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