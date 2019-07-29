عضو مجلس مدينة فرنسية يحتفل بعيد ميلاده بكعكة مرصعة بالشعار النازي

احتفل عضو مجلس مدينة مونبيلييه الفرنسية جمال بومعز بعيد ميلاده الأربعين بكعكة مرصعة بالصليب المعقوف مما أثار غضب العديد من الشخصيات والاتحادات اليهودية في فرنسا.

ونشر بومعز على حسابه بموقع فيسبوك منشورا صاحبه صورة للكعكة المحلاة بالشعار النازي وتعليق عبر فيه عن سعادته بالاحتفال بعيد ميلاده وسط عائلته حول الكعكة التي أرسلها إليه أحد أعضاء حركة "سرب الحماية" اليمينة المتطرفة.

والحركة تحاكي "سرب الحماية" الألماني السابق الذي عمل على حماية نظام أدولف هتلر النازي خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي.

واضطر بومعز لإزالة منشوره فيما بعد نظراً للتعليقات الغاضبة التي تلقاها ممن اتهموه بالعنصرية تجاه اليهود ومعاداة السامية.

ونشر مركز سايمون فيزنتال الحقوقي اليهودي صورة لمنشور بومعز وتساءل إذا ما كان مصير يهود فرنسا الحصار بين النازيين الجدد واليمين المتطرف.

وعٌرف بومعز بعضويته السابقة بحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف كما نفى وقوع جرائم الهولوكوست النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

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