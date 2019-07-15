بورتو يمنح كاسياس منصباً فنياً خلال تعافيه من أزمته القلبية

بعد تعرضه لأزمة قلبية تسببت في تخليه عن حراسة شباك نادي بورتو البرتغالي نهاية الموسم الماضي، أعلنت إدارة الفريق منح الحارس الإسباني منصباً فنياً بالفريق ليكون همزة الوصل بين اللاعبين والطاقم الفني والإدارة.

وترك كاسياس (38 عاماً) الباب مفتوحاً أمام عودته لحراسة عرين بورتو إذا ما أتم تعافيه بشكل يسمح له باللعب دون مخاطرات صحية.

وحصل القائد السابق لنادي ريال مدريد على كل الألقاب الممكنة والتي ناهزت 20 لقبا بصحبة الفريق الملكي الإسباني قبل أن ينتقل إلى بورتو عام 2015.

كما حقق لقبي بطولة الأمم الأوروبية في العام 2008 ثم 2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب اسبانيا كما خاض 167 مباراة دولية.

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