بعد التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا .. شاهد ردود أفعال لاعبي المنتخب الجزائري

حققت الجزائر انتصارا تاريخيا بفوزها على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كاس أفريقيا للعام 2019.

وتقدم المنتخب الجزائري في نهاية الشوط الأول بعد كرة سددها رياض محرز وحاول ويليام ايكونغ ابعادها لكنه اسكنها في مرمى منتخب بلاده.

وخلال الشوط الثاني حققت نيجيريا التعادل من ركلة جزاء، عبر أوديون إيغالو في الدقيقة الثالثة والسبعين، وكادت المباراة أن تمتد إلى وقت اضافي، إلا أن لاعب مانشستر سيتي المبدع، رياض محرز، ومن خلال ركلة حرة من خارج المنطقة استطاع أن يسجل هدف الفوز، وأن يضمن مكان بلاده في نهائي البطولة.

وتلتقي الجزائر يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي منتخب السنغال الذي فاز أيضا يوم أمس في مباراة نصف النهائي الأولى التي جمعته مع المنتخب التونسي بهدف دون مقابل.

وكانت الجزائر قد تغلبت على السنغال بهدف دون مقابل عندما التقيا في دور المجموعات لهذه البطولة.

بعض ردود أفعال لاعبي المنتخب الجزائري عقب انتهاء المباراة

وقال صاحب هدف الانتصار، نجم منتخب الجزائر رياض محرز "سعيدين بالنتيجة والحمدلله، تأهلنا للنهائي، النهائي الأول بعد 29 عاما، هذا انجاز مميز، أشكر الجماهير، حققنا هذا الإنجاز من أجل الجمهور الجزائري وعائلاتنا، أنا سعيد وعاجز عن التعبير"، وأضاف "ركزت على الجانب القوي لحارس المرمى، والحمدلله استطعت تسجيل الهدف".

من جانبه، علق اللاعب يوسف بلايلي، قائلا "نحن واثقون من قدراتنا، حتى لو كانت المباراة قد امتدت إلى وقت إضافي، كنا واثقين من فوزنا بها، لأن الجماهير التي تشجعنا تستحق الفوز بكأس أمم أفريقيا ونأمل العودة إلى الجزائر بالكأس".

وأشاد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي بأداء فريقه، وقال "لدى جميع عناصر المنتخب صلابة نفسية كبيرة وأريد تهنئة هؤلاء اللاعبين".

في سياق متصل، قال المدرب النيجيري غيرنوت رور "إن المنتخب كان جيدا وأود شكر اللاعبين على هذه المعركة الكبيرة التي خاضوها ضد منتخب ممتاز، كنا على دراية بأن هذه البطولة أصبحت أكثر صعوبة وافلح خصمنا اليوم في الفوز في آخر دقيقة وهو يستحق الفوز"، مضيفا "علينا بذل جهد أكبر. منتخبنا يافع وخط الوسط يضم مجموعة من اللاعبين هم الاصغر سنا في البطولة مثل أنديدي و إيتوبو و إيوبي، يحتاجون لتعلم بعض الخطط التكتيكية وأن يتحسن التفاهم بينهم لكنني أعتقد أن بوسعهم بمرور الوقت تحقيق ذلك".

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