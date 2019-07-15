شاهد: سباق الجواميس للاحتفال ببدء موسم البذر في تايلاند

نظم المزارعون في تشونبوري التي تبعد بحوالي 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة التايلاندية بانكوك سباقا للجواميس، التي يتمّ استخدامها عادة في عملية حرث الحقول والأراضي الزراعية.

وسباق الجواميس عادة لدى سكان المنطقة، ويطلق عليه تسمية سباق المحراث الخشبي حيث ينظم مرة في السنة للاحتفال ببدء موسم البذر.

ولكن خلال سباق الجواميس يتحول المزارعون إلى فرسان ويجلدون حيواناتهم لكي تركض بأكبر سرعة ممكنة للوصول إلى خط النهاية. وتقدر مسافة السباق بـ 200 متر تعبرها الجواميس عبر حقول الأرز الرطبة. وتقام عدة جولات قبل الجولة النهائية التي يحصل الفائز فيها على الكأس الذهبية ومبلغ 3 آلاف بات، وهو مبلغ يعادل 86 يورو.

للمزيد:

شاهد: سباق الجاموس التقليدي في تايلاند في عامه الـ 147

شاهد: حديقة حيوانات في تايلاند تكشف عن مولود جديد لفرس النهر