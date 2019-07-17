ألمانيا.. كارِنباور تتسلّم وزارة الدفاع خلفاً لفون دير لاين

تسلمت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنجريت كرامب كارنباور، اليوم الأربعاء، أوراق تعيينها کوزيرة للدفاع خلفاً لأورسولا فون دير لاين التي سلّمت أوراق إعفائها من مهام منصبها بعد أن انتخبها البرلمان الأوروبي أمس رئيسة للمفوضية الأوروبية.

مراسم الاستلام والتسليم التي توّلاها نائب الرئيس الألماني ميشائيل مولر، ممثلاً عن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير الذي يقوم حالياً بعطلة، وقد تمّت المراسم في قصر بيليفو الرئاسي بالعاصمة برلين، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي جلست على مقعد خلال كلمة مولر وكرامب كارنباور وفون دير لاين.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الألماني يوم الأربعاء المقبل جلسة طارئة لتنصيب أنيغريت كرامب كارنباور، وزيرة للدفاع.

وكان البرلمان الأوروبي صوّت يوم أمس الثلاثاء على تعيين فون دير ليين، وهي من المحافظين الألمان، رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بأغلبية 383 صوتا مقابل 327 صوتاً، فيما امتنع 22 عضواً عن التصويت كما وضعت بطاقة تصويت بيضاء.

فون دير ليين تعهدت بعد التصديق على تعيينها بأن يصبح الاتحاد الأوروبي "متحدا وقويا"، مع الإشارة إلى أنها ستتسلم مهام منصبها في أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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