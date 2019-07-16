المرشحة لتولّي رئاسة المفوضية الأوروبية تخاطب المشرّعين لإقناعهم بالمصادقة على تعيينها

أحاط خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية المعيّنة أورسولا فون دير لين فون دير لين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرقي فرنسا اليوم الثلاثاء بكافة القضايا والملفّات التي تشغل الحكومات والرأي العام في أوروبا.

خطاب فو دير لاين، أمام المشرّعين الأوروبيين تناول قضايا: الوحدة الأوروبية والنظام الاقتصادي في التكتّل والسياسات الاجتماعية والهجرة والحدود والمناخ وبريكست والعلاقات الخارجية والانترنت والاتصالات، "وفق رؤية تنبض الواقعية السياسية والتفاؤل"، على حد وصف المراقبين.

وكان قادة الكتل السياسية بالاتحاد الأوروبي حددوا اليوم الثلاثاء موعداً لإجراء تصويت في البرلمان على تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر، الذي تنتهي ولايته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويجدر بالذكر أن فون دير لين فون تنتمي لحزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي، وهي مدعومة من الأحزاب المؤيدة لتجديد أوروبا ومن قبل أحزاب ليبرالية أوروبية.

وعقب كلمة وزيرة الدفاع الألمانية، بدأت جلسة نقاش علنية، بعدها ستنسحب الكتل البرلمانية لإجراء مناقشات داخليةـ، فيما من المقرر أن يبدأ التصويت السري في البرلمان، في السادسة بتوقيت وسط أوروبا، ولحصولها على المنصب، تحتاج فون دير لاين إلى تأييد أغلبية مطلقة من البرلمان الأوروبي، وغذت مخاوف بشأن فرص فون دير لاين في الفوز بموافقة البرلمان الأوروبي شائعات بأن التصويت قد يؤجل.

وفي حال فشلت في الحصول على الغالبية المطلقة؛ فإن فون دير لاين لن تحظى بفرصة ثانية، وستكون أمام المجلس الأوروبي حينها مهلة شهر لتقديم مرشح جديد يتم التصويت على تعيينه في البرلمان في أيلول/سبتمبر.

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