التوقيع على اتفاق بين المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة

وقع المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي يوم الأربعاء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال البلد الأفريقي إلى الديمقراطية.

وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه يوم الجمعة.

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