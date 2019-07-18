تغريم شاف أسترالي شارك في برنامج ماستر شاف بسبب دفعه رواتب منخفضة للعاملين لديه

اعترف طاه أسترالي شهير الخميس بأنه كان يدفع أجورا ضعيفة لمئات من موظفي مطعمه وهو ما وفر له ثمانية ملايين دولار أسترالي (5.62 مليون دولار) على مدار ست سنوات. وقال الطاهي جورج كالومباريس الذي اشتهر في أنحاء العالم بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني (ماسترشيف أستراليا) إنه سيسوي وضعية 515 من الموظفين الحاليين والسابقين الذين حصلوا على مرتبات ضعيفة في الفترة من 2011 إلى 2017.

وأضاف كالومباريس في بيان "نعتذر لكل أفراد فريقنا الذين تأثروا في الماضي والحاضر. من أولوياتنا ضمان شعور جميع موظفينا بالاحترام وحصولهم على ما يستحقون وعلى الدعم في أدوارهم".

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وتكشف أمر انخفاض الأجور بعد تحقيق دام أربع سنوات أجراه مكتب العمل الأسترالي والذي ينظر في شكاوى أماكن العمل.

كما غرم المكتب الطاهي الشهير مبلغ 200 ألف دولار أسترالي.