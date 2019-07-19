شاهد: رجل ينزل من أحد جوانب مبنى شاهق في فيلادلفيا إثر نشوب نيران فيه

أظهر تسجيل مصور من مروحية "دبليو بي في أي - تي في" في فيلادلفيا، يظهر رجلاً يتحدر من أعلى مبنى شاهق أثناء حريق نشب مساء الخميس. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحريق أدى إلى إصابة أربعة من السكان وثلاثة من عناصر الشرطة، وقالت السلطات إن الإصابات كانت نتيجة استنشاق الدخان والإجهاد الحراري. وقد عثر رجال اطفاء على دخان خفيف في جميع طوابق المبنى ال19، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية، لكنها لم تشر إلى أسباب اندلاع النار.

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