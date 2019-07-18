سقوط قتلى وجرحى في حريق باستوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة إن حريقا شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية يوم الخميس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد. وقالت إن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ذكرت في وقت سابق إن حريقا نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا منهم عشرة فقدوا الوعي.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

شاهد: النيران تلتهم غابة في كرواتيا بالقرب من موقع مهرجان للموسيقى

شاهد: مقتل امرأة وإصابة 13 في حريق بمحطة طاقة خارج موسكو