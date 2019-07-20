شاهد: بيرو تدمر أكثر من 12 ألف قطعة سلاح في مشهد لم تعرفه البلاد من قبل

دمرت الشرطة في بيرو الجمعة أكثر من 11 ألف قطعة سلاح صودرت في الأشهر الأخيرة خلال عمليات أمنية في كافة أنحاء البلاد.

ودمرت الشرطة بمدينة "بيسكو" البعيدة عن العاصمة ليما 300 كيلومتر، جلّ السلاح المصادر في عملية وصفت الأكبر منذ عشر سنوات.

وتمت مصادرة الأسلحة من المجرمين والعصابات المنظمة، وشملت نحو 9000 مسدس من نوعيات وأحجام مختلفة، و1500 بندقية من أحجام مختلفة أيضا، وأكثر من ألف قطعة سلاح يدوي.

العملية تأتي في إطار يوم الأمم المتحدة العالمي لتدمير الأسلحة الخفيفة والصغيرة، ويصادف التاسع من تموز من كل عام، وبدأ العمل به في العام 2001