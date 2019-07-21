وفد إعلامي عربي يضم صحافيين ومدونين من دول بينها العراق والسعودية يزور إسرائيل

أشارت وكالة "آنسا" الإيطالية للأنباء إلى قيام وفد من الإعلاميين والمدونين العرب بزيارة إلى إسرائيل، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأوضحت الوكالة أن الوفد يتكون من 6 أشخاص من السعودية والعراق والأردن وهم طلاب وأكاديميون وكتاب.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية تهدف الزيارة إلى إطلاع أعضاء الوفد الإعلامي، الذين لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع دولتيهما، على المواقف الإسرائيلية بخصوص مختلف القضايا السياسية والجيوسياسية، وأيضا منحهم نظرة مباشرة على المجتمع الإسرائيلي بكلّ تنوعه.

ومن المقرر أن يزور الوفد الإعلامي متحف "ياد فاشيم"، وهو المتحف الخاص بالمحرقة ومقر الكنيست الإسرائيلي وعدد من الأماكن المقدسة في القدس، إضافة إلى تنظيم زيارة إلى مدن حيفا، الناصرة وتل أبيب.

يوفال روتيم المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رحب بالوفد الإعلامي العربي في تغريدة له على تويتر، وأضاف أن الزيارة ستسمح للضيوف بالتعرف على المجتمع الإسرائيلي عن قرب.

بدوره شدد نزار عامر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على أن الزيارة تهدف لبناء جسور السلام وتعزيز التفاهم بين شعوب، على حد تعبيره.

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