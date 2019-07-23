أبرز ردود الأفعال العالمية على تسمية جونسون رئيساً للوزراء في بريطانيا

هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، السياسي البريطاني بوريس جونسون، الذي تمّ اختياره من قبل نوّاب حزب المحافظين لخلافة تيريزا ماي.

غير أن ظريف حذر جونسون من أن إيران "تنوي الدفاع عن مياهها البحرية في الخليج"، وغرّد عبر تويتر قائلاً: "أهنئ نظيري السابق الذي سيصبح رئيس وزراء بريطانيا. لدينا 1500 ميل بحري على شواطئ الخليج... هذه مياهنا وسنحميها".

وتأتي تهنئة ظريف في خضم أزمة بين لندن وواشنطن على خلفية تبادل احتجاز ناقلتيْ نفط.

ترامب: سيكون رائعاً

غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر مهنئاً فوز بوريس جونسون في السباق إلى منصب رئاسة الوزارء البريطانية وقال: "أقدم التهاني لبوريس جونسون لأنه سيصبح رئيس وزراء بريطانيا. سيكون رائعاً".

وفاز جونسون، أحد أبرز مؤيدي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت نحو 60 بالمئة من أصوات 159000 عضو في حزب المحافظين" متفوقاً على خصمه جيرمي هنت، وزير الخارجية حالياً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دونالد ترامب قوله صباح اليوم إنه "يحب بوريس جونسون، وإنه تحدث إليه يوم أمس". وأضافت الوكالة أن ترامب قال من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "أحببت بوريس دائماً. هو شخص استثنائي ولكن يُقال إني استثنائي أيضاً. نحن متفاهمان جيداً بشكل عام".

ماكرون: سأتحدث إليه قريباً

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوريس جونسون قائلاً إنه يرغب بشدّة في التعاون معه في "بريكست" ومسائل أخرى دولية خارجية، منها المسألة الإيرانية. وكان قصر الإليزيه قد أصدر بياناً قبل ذلك بدقائق أعلن فيه أن ماكرون سيتحدث إلى جونسون في الأيام المقبلة.

وفي ظلّ تقارير تشير عن ارتفاع احتمال الانسحاب البريطاني من التكتل الأوروبي من دون صفقة، ما سيكون قاسياً على الطرفين بحسب مراقبين، حذّرت ناتالي لوازو، النائب الفرنسي الأوروبي، والتي تنتمي للحزب الذي يقوده ماكرون، من أن الاتحاد الأوروبي لن يغيّر موقفه تجاه "بريكست".

وقال لوازو عبر حسابه على تويتر ما مفاده أن التكتل يريد علاقات بناءة مع بريطانيا وأن انتخاب جونسون لن يغيّر شيئاً في اتفاقية الخروج (التي توصلت لها تيريزا ماي مع بروكسل) وأن الاتحاد الأوروبي متمسك بها".

أورسولا فون دير لاين: أتطلع للعمل مع جونسون

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية المستقبلية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها "تتطلع للعمل مع بوريس جونسن مستقبلاً" على هامش لقائها بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، الثلاثاء، في باريس.

وأضافت فون دير لاين "أولا أقدم التهاني لجونسون لتسميته رئيساً للوزراء. أتطلع لبناء علاقة جيدة معه".