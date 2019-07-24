شاهد: جولة لحافلة بوريس جونسون "المغفل" وسط لندن

انطلقت حافلة مفتوحة تحمل شخصاً يجسد شخصية رئيس الوزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون في جولة بشوارع وسط العاصمة لندن اليوم الأربعاء.

وكُتب على جانب الحافلة كلمات "بوريس كذب المغفل" و"نحن نراقبك يا بوريس" بينما قام مُجسد شخصية زعيم حزب المحافظين في تقليد بعض حركاته المعهودة.

وادعت صحيفة ديلي ميرور البريطانية ملكيتها للحافلة عبر منشور على حسابها بموقع تويتر.

Our own 'Boris' leads chants of "We demand a final say" in Parliament Square as the @DailyMirror's Boris bus travels round Westminster.#wearewatchingyouboris#borisliebusterhttps://t.co/fklsbTmwLTpic.twitter.com/netghSfeaT — Mirror Politics (@MirrorPolitics) July 24, 2019

ومن المقرر أن يحل جونسون، الذي اختير زعيماً للمحافظين أمس الثلاثاء، محل رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، اليوم الأربعاء.

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