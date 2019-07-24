شاهد: بوريس جونسون يدخل "داوننغ ستريت" لأول مرة وسط تصفيق حار

قوبل بوريس جونسون بتصفيق من الموظفين، عندما دخل إلى مقر مجلس الوزراء في "داوننغ ستريت"، لأول مرة كرئيس وزراء جديد لبريطانيا، بعد أن ألقى خطاباً أعلن فيه عن إقالة الوزراء الغير مرغوب فيهم، ودعوة الوزراء المعينين في الحكومة القادمة لتلقي مناصبهم. وأكد قصر بكنغهام بعد اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية، أن جونسون قد تم تعيينه "رئيسًا للوزراء واللورد الأول للخزينة"، وهو أحد ألقاب الزعامة البريطانية.

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