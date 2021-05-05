ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، في جدّة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين والمستجدات على الساحة العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن الشيخ بن زايد والأمير بن سلمان بحثا التعاون الاستراتيجي الشامل والتنسيق المشترك، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت "وام" عن بن زايد قوله إن العلاقات بين الإمارات والسعودية "قوية وراسخة"، وتأكيده على أن متانة تلك العلاقات تمثل العمق التاريخي وصمام أمان للبلدين والعرب.

وشارك في الاجتماع من الجانب السعودي وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، ومن الجانب الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.