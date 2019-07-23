مصادرة كميات قياسية من عاج الأفيال وحراشف 'آكل النمل' في سنغافورة

قالت السلطات في سنغافورة الثلاثاء، أنها تمكنت من مصادرة 9.7 طن من عاج الفيل المهرب، إضافة إلى 13.1 طنا من حراشف حيوان ام قرفة "حيوان آكل النمل المدرع" وهو رقم قياسي تسجله السلطاتلحد الآن.

وقال مجلس المتنزهات الوطنية وهيئة الجمارك والهجرة ونقاط التفتيش السنغافورية ان هذه هي ثالث مصادرة كبيرة للبلاد لحراشف ام قرفة هذا العام، واكبر مصادرة للعاج حتى الآن.

وتقدر قيمة ما تم مصادرته بـ 12.9 مليون دولار بالنسبة للعاج، وكان مصدرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما تم استخلاصها من 300 فيل أفريقي بحسب تقدرات والتي غالبا ما يتم قتلها قبل القيام بقطع أنيابها، اما حراشف ام قرفة فمن نحو ألفين من الحيوان الثديي المهدد بالانقراض وتبلغ قيمتها نحو 35.7 مليون دور أمريكي.

حيوان أم قرفة أو أكل النمل الحرشفي ويكيبيديا

وكان هذه العاج والحراشف في طريقها إلى الفيتنام داخل حاويات عبر سنغافورة وبحسب جمعيات الحفاظ على الطبيعة فإن سنغافورة تعد نقطة عبور لتجارة الحيوانات البرية غير القانونية.

وحيوان ام قرفة هو اكثر الثدييات تهريبا في العالم، وحراشف الحيوان مكونة من الكيراتين التي يتم طحنها لاستخدامها في الطب التقليدي.

وتعد سنغافورة أحد البلدان الموقعة على اتفاقية دولية لمنع المتاجرة بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وتقول إنها ملتزمة بالمساهمة في الجهود التي تبذلها كل الدول الموقعة للحد من المتاجرة غير المشروعة في الحياة البرية.

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