الشرطة الأوروبية تصادر أدوية مزيّفة بقيمة 73 مليون يورو وتعتقل 667 شخصاً

قالت وكالة الشرطة الأوروبية إن رجال الأمن من 27 دولة تمكنوا من حجر مخدرات ومنشطات و عقاقير طبية مزيّفة أثناء مداهمات عبر أنحاء أوروبا جميعها، استهدفت الاتجار غير المشروع بالأدوية، وقدرت قيمة المواد الطبية التي تم ضبطها بـ 73 مليون يورو.

هذه العملية التي جرت بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول من هذا العام، جرت بقيادة أجهزة الشرطة في فنلندا وفرنسا واليونان وإيطاليا وشاركت فيها 19 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي وثماني دول أخرى، بتنسيق من "يوروبول"، الوكالة التي تعنى بإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تم تفكيك 25 عصابة إجرامية، واعتقال 667 شخصاً، وضبط مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية، بما في ذلك كميات كبيرة من العقاقير غير المشروعة والمزيفة والأدوية المضادة للسرطان وأخرى تتعلق بمعالجة الضعف الجنسي فضلاً عن العديد من المنشطّات ومختلف الأدوية المضادة للفيروسات ومسكنات الألم ومزيلات القلق.

وعلى موقعها، وضعت " يوروبول" قائمة بالمواد التي تمت مصادرتها، تتضمن :ضبط أكثر من 25 مليون وحدة أدوية ومواد منشطات و مصادرة 10 مختبرات تعمل بطرق غير قانونية.

وذكرت الوكالة أنه تم إغلاق 453 موقعاً يروّج أو يبيع المنتجات عبر الإنترنت ورفع 95 قضية لدى السلطات القضائية (29 قضية تتعلق بالمنشطات و66 قضية تتعلق بالأدوية المزيفة).

كما لفتت إلى أن عملتها قادت إلى إجراء 536 فحصًا لتعاطي المنشطات (148 ضمن منافسات رياضية و388 خارج المنافسة) مؤكدة في الوقت نفسه أنه تم إجراء اختبارات على 247 رياضيًا ، أثبتت الفحوصات أن 13 منهم تعاطوا فعلا تلط المنشطات المزيفة .