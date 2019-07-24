غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي على شركة فيسبوك

فرضت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على شركة فيسبوك بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين. ويأتي التحقيق بعد فضائح عدّة تورط فيها العملاق الأمريكي، أبرزها كامبريدج أناليتيكا عام 2016.

أكبر غرامات انتهاك خصوصية المستخدمين، وواحدة من أكبر الغرامات التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة على الإطلاق، تكون من نصيب شركة فيسبوك، بعد غرامة شركة غوغل عام 2012 التي تجاوزت 22 مليون دولار بسبب انتهاك ممارسات الخصوصية.

إضافة إلى ذلك، وكجزء من التسوية، طلبت السلطة المسؤولة إنشاء لجنة مستقلة معنية بالخصوصية، وبالتالي الحد من السلطة المطلقة لرئيس شركة فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ، في القرارات التي تؤثر على سرية معلومات المستخدمين.

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