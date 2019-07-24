وزير فرنسي ينتقد تصريحات جونسون بشأن الصيد في المياه الإقليمية البريطانية

رفض وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم، اليوم الأربعاء، تصريحاتٍ لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لوّح خلالها باعتزامه منع الصيادين الفرنسيين من الصيد في المياه البريطانية.

وكان بوريس جونسون صرّح بأن بلاده ستمنع الصيادين الفرنسيين من الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة في حال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال الوزير غّيوم في تصريحات أدلى بها صباح اليوم لتلفزيون "سينيوز": لا يمكن لأي ظرف أن يحول دون تمكّن الصيادين الفرنسيين من الصيد في المياه البريطانية، ولا يوجد أي سبب يحول دون ذلك، "لذلك سأقول وأكرر إن صيادينا يجب أن يكونوا قادرين على مواصلة الذهاب إلى المياه البريطانية"

ويعدّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق حائلاً، وبشكل تلقائي، دون تمكّن السفن البريطانية من الصيد في مياه الاتحاد الأوروبي، كما سيحول دون تمكّن قوارب الاتحاد الأوروبي من الصيد قبالة الشواطئ البريطانية، وتنظر باريس بعين الاهتمام إلى تداعيات "بريكست" على مصائد الأسماك قرب شواطئ بريطانيا.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة تصدّر نحو 80 بالمائة من أسماكها إلى دول الاتحاد الأوروبي، في مقابل ذلك أتاحت لندن المجال لدول أوروبية، أبرزها فرنسا، بالصيد في مياهها الإقليمية.

وكانت العقود الماضية شهدت العديد من الصدامات بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الفرنسيين، وكان آخرها ما حدث في شهر آب/أغسطس الماضي، حين صدمت السفن الفرنسية سفن صيد بريطانية قبالة ساحل نورماندي.

والجدير ذكره أن جونسون سيجتمع اليوم بالملكة التي ستطلب منه تشكيل حكومة، وسيكون لقبه الرسمي "رئيس الوزراء واللورد الأول للخزانة"، وسيدخل إلى داوننغ ستريت بعد ظهر اليوم ومن المتوقع أن يدلي بكلمة قبل أن يعين الأعضاء الرئيسيين بالحكومة والذين قد يكون اختيارهم مؤشرا على كيفية إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أهم قرار تتخذه بريطانيا منذ عقود.

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