شاهد: "حذاء القمر" يحطم رقما قياسيا ويباع بأكثر من 435 ألف دولار

باعت دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك حذاء رياضيا خاصا بالركض من تصميم دار "نايكي" للمعدات الرياضية بمبلغ 435.500 دولار خلال عملية مزاد عن طريق الانترنت. ويطلق على الحذاء الرياضي اسم "حذاء القمر"، وقد صُمم من قبل الشريك المؤسس لمجموعة "نايكي" ومدرب ألعاب القوى بيل باورمان للفريق الرياضي الأمريكي المشارك في أولمبياد العام 1972 التي احتضنتها مدينة ميونيخ الألمانية.

وقالت الدار إن هذا السعر أصبح رقما قياسيا لزوج من الأحذية الرياضية يباع في مزاد. ولم يعرف على الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على الإنترنت.

وبلغ أعلى سعر سابق في مزاد علني لأحذية رياضية 190 ألفا و373 دولارا وكان ذلك في كاليفورنيا في عام 2017 مقابل زوج من الأحذية لشركة كونفرس يحمل توقيعا وقيل إن مايكل جوردان نجم كرة السلة الأمريكي ارتداه أثناء المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984.

وتشتهر دار سوذبيز للمزادات ببيع أعمال فنية تجلب عشرات الملايين من الدولارات. لكنها تعاونت مع سوق ستديوم جودز الإلكترونية المتخصصة في بيع الملابس الرياضية وغير الرسمية لطرح 100 زوج من أندر الأحذية الرياضية التي تم صنعها على الإطلاق للبيع في مزاد في مشروع يعكس قدرتهما على النمو السريع كجامعي مقتنيات.

وذكرت دار سوذبيز أن التسعة وتسعين زوجا الباقية من الأحذية الرياضية، والتي كانت مطروحة في الأساس للبيع في المزاد، جرى بيعها بشكل خاص دفعة واحدة في الأسبوع الماضي مقابل 850 ألف دولار.

وأضافت أن جامع السيارات والمستثمر الكندي ميلز نادال هو الذي اشترى بقية الأحذية ويعتزم عرضها في متحفه الخاص للسيارات في تورنتو.

يشمل متحف نادال نسخا محدودة من أحذية أنتجتها نايكي وطرحتها عامي 2011 و2016 تحت اسم (باك تو ذا فيوتشر بارت تو) والتي استوحت اسمها من الجزء الثاني لفيلم العودة إلى المستقبل الذي لعب بطولته مايكل جيه. فوكس وطرح عام 1989.

كما يضم المتحف أيضا نسخا محدودة من أحذية رياضية أنتجتها شركتا أديداس وإير جوردان ومجموعة (يزي) الخاصة بمغني الراب كاني ويست

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