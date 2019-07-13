شاهد: أحذية رياضية نادرة للبيع بعشرات آلاف الدولارات

أول مزاد مخصص للأحذية الرياضية تنظمه دار سوذبي في تاريخها انطلق هذا الأسبوع في نيويورك وهو ما يسلط الضوء على ازدياد أهمية تلك الأحذية بين هواة جمع المقتنيات وإمكانية أن تجلب عشرات الآلاف من الدولارات لدى طرحها في المزادات.

ويقول نوا وونش مدير التجارة الإلكترونية العالمية لدى سوذبي: "عملية بيع الأحذية الرياضية تجمع بين الفن والثقافة والموضة وتشكل خطوة أخرى لتوسع دار المزادات في عروض السلع الفاخرة المرغوبة".

وسيعرض نحو 100 زوج أحذية للبيع بما فيها نموذج لأول حذاء ركض أنتجته شركة نايكي، "حذاء القمر"، وهو واحد من 12 زوجاً فقط تم انتاجهم، وتصميمهم وصنعهم يدوياً من قبل مؤسس عملاق الألبسة الرياضية "بيل باورمن" للعدائين خلال أولمبياد 1972، والذي يتوقع خبراء سوذبي أن يحقق 160 ألف دولار لدى طرحه للبيع.

كما تعرض دار سوذبي أحذية رياضية أنتجتها نايكي في عامي 2011 ، 2016 بأعداد محدودة واستلهمتها الشركة من فيلم "العودة إلى المستقبل" أو (باك تو ذا فيوتشر.. الجزء الثاني) الذي تم انتاجه عام 1989. وتتوقع سوذبي أن تباع نسخة عام 2016 من هذه الأحذية مقابل ما يتراوح بين 50 و70 ألف دولار.

نسخ محدودة من أحذية أخرى من إنتاج أديداس وإير جوردان ومجموعة ييزي لمغني الراب كايني ويست ستكون ضمن مجموعة الأحذية التي ستعرض للبيع على الإنترنت.

وبالرغم من أن المجموعة المعروضة بأكملها أحذية رجالية، إلا أنه يتوقع حضور كبير للنساء، يقول وونش: "أحياناً لا يتعلق الأمر بإمكانية ارتداء هذه الأحذية، بل باعتبارها أعمالاً فنية".

الأحذية ستبقى معروضة في معرض سوذبي في نيويورك حتى 23 تموز/ يوليو، في حين بدأ البيع عبر الإنترنت الخميس.

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