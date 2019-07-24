سخرية تويتر من تهنئة إيفانكا ترامب لجونسون على رئاسة وزراء دولة غير موجودة

تعرضت إيفانكا ترامب، ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسخرية مستخدمي موقع تويتر بعدما أخطأت في تهنئتها لبوريس جونسون على رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

وفي تغريدة عقب انتخاب جونسون رئيساً لحزب المحافظين البريطاني الحاكم، كتبت إيفانكا أن جونسون أصبح رئيساً لوزراء "كينغستون المتحدة" بدلاً من المملكة المتحدة.

تويتر

وحذفت إيفانكا التغريدة ونشرت أخرى أعزت فيها الخطأ إلى اعتمادها على المصحح اللغوي في الطباعة إلا أن ذلك لم يرحمها من انتقادات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .

The perils of autocorrect!😊🇬🇧🇯🇲 https://t.co/QJvyJsVMT1 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

وسخر البعض من خطأ إيفانكا عبر كتابة تغريدات بأخطاء مشابهة كما اتهمها أخرون هي ووالدها بعدم القدرة على الكتابة السليمة.

You and your father can’t spell geographical locations such as United Kingston, Whales and even the great state of Kentuky. I do give you credit, however, for owning up to your mistake, unlike your father. Any way, I have to go grab a hamberder and covfefe. — RichieFed 🏳️‍🌈🇮🇹🇺🇸 (@RichieFed) July 23, 2019

Kingdom. Autocorrect did not change the spelling. You’re lying. — Bill Devine (@fatmac21) July 23, 2019

ويحظى حساب إيفانكا بمتابعة 6.7 مليون مستخدم على موقع تويتر.

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