ترامب يتحدث أمام شعار "معدّل" للرئاسة الأمريكية يشبه شعار الكرملين

ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمة في مؤتمرٍ طلابي بواشنطن يوم الثلاثاء الماضي، وخلفه شاشة يظهرُ عليها "الشعار الرئاسي" (أو ما يعرف بالختم أمريكياً) معدلاً بطريقة أثارت الكثير من السخرية، إذ ظهر في الختم نسرٌ برأسين وكان يحمل مضارب الغولف.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن النسر الذي ظهر في الشاشة خلف ترامب في المؤتمر الطلابي الذي استضافته مؤسسة "ترامب بوينت"، "ليس له رأس واحد بل رأسان، مما يجعله يشبه إلى حد بعيد الشعار العسكري الروسي، وبدلاً من حمله سهاماً، كما يفعل الطائر في الختم الأمريكي، فإنه يحمل مضارب الجولف".

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن الشعار الرئاسي قد تم تعديله من قبل "مجهولين" ليثير السخرية من ترامب الذي ما برحت تلازمه الانتقادات على خلفية المزاعم بتدخل روسيا في انتخابات 2016 بالولايات المتحدة وولعه المفرط بلعبة الغولف.

ولفتت الغارديان إلى أن ملابسات ظهور الشعار الرئاسي المعدّل على الشاشة لا زالت غامضة، فيما قال ريتشارد بينتر أحد مسؤولي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لصحيفة "واشنطن بوست": "كان على مساعدي ترامب مراقبة الأمور عن كثب"، مضيفاً: شخص ما سيواجه مشكلة، على الرغم من الضحك الذي أثارته تلك الصورة.

شعار الرئاسة الأمريكية

وكان المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، روبرت مولر، قال يوم أمس الأربعاء، إن روسيا تدخلت بطريقة واسعة وممنهجة في الانتخابات الأمريكية وإن تقريره لا "يبرّئ ترامب".