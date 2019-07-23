وزارة الخارجية الإيرانية: سنؤمّن الملاحة في مضيق هرمز

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلاً عن نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، قوله، اليوم، الثلاثاء، خلال زيارة لباريس إن "إيران ستؤمن مضيق هرمز ولن تسمح بأي اضطراب في الملاحة في الممر المائي الحيوي".

وذكرت الوكالة أن عراقجي قال لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "ستبذل إيران قصاري جهدها لتأمين المنطقة، لا سيما مضيق هرمز، ولن تسمح بأي اضطراب في الملاحة في هذه المنطقة الحساسة".

ويأتي تصريح عراقجي بالتزامن مع تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، يتحدث عن توافق أوروبي مشترك تشارك فيه أربع دول، لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن دبلوماسسين كبار أوروبيين، إن فرنسا وإيطاليا والدنمارك أيدت مبدئياً طلباً بريطانياً لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

ويتناقض هذا الدعم، الذي جاء خلال اجتماع لمبعوثي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تناقضا شديدا مع الاستجابة الفاترة التي أبداها الحلفاء الأوروبيون لدعوة أمريكية مماثلة، أُطلقت أولا في حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو حزيران حيث كانت الدول تخشى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي "طلب بريطانيا يجعل دعم الأوروبيين لذلك أيسر، بخلاف طلب واشنطن". وأضاف "حرية الملاحة شيء أساسي، هذا منفصل عن حملة الولايات المتحدة لممارسة أقصى الضغوط على إيران".

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