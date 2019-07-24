لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

فرنسا

شاهد: "الجندي الطائر" يستعد لعبور قناة المانش

 محادثة
بقلم:  Besan Zarzar  مع رويترز
المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا يطير على متن طائرة أثناء عرضه أثناء استعداده لعبور القناة الإنجليزية من سانجات في فرنسا إلى دوفر
المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا يطير على متن طائرة أثناء عرضه أثناء استعداده لعبور القناة الإنجليزية من سانجات في فرنسا إلى دوفر -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أنهى بطل التزلج السابق فرانكي زاباتا مخترع اللوح الطائر النفّاث، تدريباته الأخيرة لعبور قناة المانش بين إنجلترا وفرنسا. ومن المخطط أن يعبر فرانكي القناة غداً الخميس حيث يوافق الذكرى المئوية لأول رحلة جوية عبر القناة الإنجليزية على متن طائرة.

ويتوقع زاباتا أن ينطلق من مكان قريب من كاليه على الساحل الفرنسي الشمالي إلى خليج مارغريت بالقرب من دوفر، في رحلة ستستغرق ما يقارب من 20 دقيقة وبسرعة تصل إلى 140 كم/ساعة قائلاً إن فرصة نجاح هذه الرحلة تصل إلى 30 %.

ويأتي هذا التصريح بعد موافقة سلطات الطيران المدني الفرنسي على الرحلة، فيما حذرمسوؤلو البحرية الفرنسية من العبور في هذه القناة باعتبارها إحدى أكثر القنوات ازدحاماً. وطالبوا زاباتا بضرورة إبلاغ فريق الإنقاذ وخفر السواحل بخطة رحلته منعاً لوقوع أي حوادث.

يذكر أن لقب "الجندي الطائر" أطلقته وسائل الاعلام الفرنسية على اختراع فرانكي زباتا بعد مشاركته لأول مرة في العرض العسكري الذي قدمه الجيش الفرنسي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 من تموز/ يوليو. حيث أثار اختراع فرانكي إعجاب الحاضرين في موكب يوم الباسيل الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الزعماء الأوربيين.

إقرأ أيضاً:

شاهد: "الجندي الطائر" يشارك في العرض العسكري بالعيد الوطني الفرنسي

صورُ أشعّة تكشف عن تغيّراتٍ في أدمغة موظفي السفارة الأمريكية بكوبا

روحاني: إذا انتهك الأمريكيون مجالنا الجوي بطائرة مسيرة مرة أخرى فسيلقون نفس الرد