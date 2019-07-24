شاهد: "الجندي الطائر" يستعد لعبور قناة المانش

أنهى بطل التزلج السابق فرانكي زاباتا مخترع اللوح الطائر النفّاث، تدريباته الأخيرة لعبور قناة المانش بين إنجلترا وفرنسا. ومن المخطط أن يعبر فرانكي القناة غداً الخميس حيث يوافق الذكرى المئوية لأول رحلة جوية عبر القناة الإنجليزية على متن طائرة.

ويتوقع زاباتا أن ينطلق من مكان قريب من كاليه على الساحل الفرنسي الشمالي إلى خليج مارغريت بالقرب من دوفر، في رحلة ستستغرق ما يقارب من 20 دقيقة وبسرعة تصل إلى 140 كم/ساعة قائلاً إن فرصة نجاح هذه الرحلة تصل إلى 30 %.

ويأتي هذا التصريح بعد موافقة سلطات الطيران المدني الفرنسي على الرحلة، فيما حذرمسوؤلو البحرية الفرنسية من العبور في هذه القناة باعتبارها إحدى أكثر القنوات ازدحاماً. وطالبوا زاباتا بضرورة إبلاغ فريق الإنقاذ وخفر السواحل بخطة رحلته منعاً لوقوع أي حوادث.

يذكر أن لقب "الجندي الطائر" أطلقته وسائل الاعلام الفرنسية على اختراع فرانكي زباتا بعد مشاركته لأول مرة في العرض العسكري الذي قدمه الجيش الفرنسي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 من تموز/ يوليو. حيث أثار اختراع فرانكي إعجاب الحاضرين في موكب يوم الباسيل الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الزعماء الأوربيين.

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