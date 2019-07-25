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مال وأعمال

إيرادات فيسبوك تفوق التوقعات وتصل إلى 16.9 مليار دولار

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شركة فيسبوك تتخطى حاجز الإيرادات المتوقع
شركة فيسبوك تتخطى حاجز الإيرادات المتوقع -
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رويترز
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قالت فيسبوك يوم الأربعاء إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية فتحت تحقيقا يتعلق بالاحتكار مع أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم في يونيو حزيران، لتزيد الضغوط التنظيمية على الشركة في الوقت الذي زادت فيه إيراداتها الفصلية على تقديرات المحللين.

وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريا ثمانية بالمئة إلى 2.41 مليار في الربع الثاني من العام، تمشيا مع التقديرات، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

وزادت الإيرادات الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.51 مليار دولار.

كانت لجنة التجارة الاتحادية قالت في وقت سابق يوم الأربعاء إن فيسبوك ستدفع غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة وإنها ستعيد هيكلة نهجها حيال الخصوصية.

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