جماعة تقتل 8 أشخاص في بنغلادش بسبب شائعات خاطئة عن اختطاف الأطفال

قالت الشرطة البنغلادشية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في هجمات وحشية بعد انتشار شائعات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف أطفال.

وانتشرت شائعات تفيد باختطاف الأطفال لتلبية الحاجة إلى تضحيات بشرية من أجل بناء جسر بادما، جنوب العاصمة دكا، وبأنه تم قطع رأس الأطفال كقرابين للمشروع بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

وتقوم هذه الجماعات والتي تسمى "بجماعات اليقظة" بإعدام أشخاص يشتبه في قيامهم بالخطف، حيث بدأت بالتحرك بعد توجيه لائحة اتهام شعبية ضد 16 شخصا في قضية حرق فتاة تدعى "نصرت جاهان رافي" بعد أيام من تقديمها شكوى بشأن تعرضها للتحرش الجنسي.

إضافةً الى ذلك، كثرة شائعات اختطاف الأطفال على تطبيق واتسآب، وأبرزها إشاعة حرق فتاة في السابعة عشرة من العمر بعد تعرضها إلى الاغتصاب والحرق في الهند.

بدأت الشائعات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، في الانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي منذ حوالي أسبوعين. كانت قد انتشرت في الغالب في المشاركات على "فيسبوك" ومقاطع الفيديو على "يوتيوب".

وصرح قائد الشرطة "جاويد باتواري" للصحفيين في دكا بأن أياً من الضحايا لم يشارك في اختطاف الأطفال.

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