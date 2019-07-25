التحالف بقيادة السعودية: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن متحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة قوله إن قوات التحالف، التي تحاول إعادة الحكومة اليمنية إلى السلطة، اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية مساء اليوم، الخميس.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف إن أيّاً من المطارات أو المواقع العسكرية لم يتعرض للقصف نافياً بذلك ما قالته وسيلة إعلام تابعة للحوثيين في وقت سابق من اليوم.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين قالت سابقاً، نقلا عن متحدث عسكري، إن الحوثيين هاجموا مطار أبها العسكري في السعودية باستخدام طائرات مسيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن استهداف أو محاولة استهداف مطار أبها السعودي.