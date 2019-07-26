عملية جراحية لاستئصال 1,5 كلغ من الذهب استقرّ في بطن سيدة هندية.. تُرى ما السبب ؟

كنزٌ ذهبيّ لا هو في قاع البحر ولا في باطن الأرض. مكانٌ غير مألوف استقرّت فيه كميَةٌ معتبرة من الحُليّ والمجوهرات تجاوز وزنُها 1,5 كلغ.

فلا كانت في واجهة محل ولا في صندوق مجوهرات، بل في بطن امرأة هندية ابتلعت عشرات الأقراط والخواتم والسلاسل الذهبية إضافة إلى 90 قطعة من العملة المحلية. فقد أزال فريق من الجراحين هذا الكنز من معدة سيدة تبلغ من العمر 49 عاما في أحد المستشفيات غرب ولاية البنغال بالهند.

وجود هذه الكمية من الحليّ في بطن المريضة لها ما يبرّرها. فهي مصابة باضطراب عقلي وكانت تشكو من آلام لمدة شهرين فوصف لها الأطباء لها أدوية كانت تتناولها خلال نفس الفترة. لكن أمام عدم تسجيل أي تحسن في الحالة الصحية للمسكينة، تطلّب الأمر إدخالَها للمستشفى الحكومي في منطقة بيربهوم بغرب البنغال حيث خضعت لفحوصات واسعة طيلة أسابيع قبل أن يقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لفتح البطن وكشف المستور.

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