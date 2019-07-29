رجل من أصل إفريقي يدفع طفلا أمام قطار في ألمانيا فيقتله

شهدت ألمانيا، الأثنين، حادثة عنف مروعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط.

وبحسب الشرطة فإن رجلا إريتريا يبلغ من العمر 40 عاما دفع الطفل أمام قطار قادم في محطة قطارات فرانكفورت الرئيسية متسببا في مقتله.

ودفع الرجل والدة الطفل كذلك لكنها نجت، وقالت متحدثة باسم الشرطة إنها ليست على علم بأي صلة بين الرجل والضحيتين وإن دوافعه غير واضحة.

وقالت المتحدثة إيزابيل نيومان للصحفيين "تفيد شهادة الشهود أن رجلا في الأربعين من عمره دفع طفلا ووالدته على القضبان لدى وصول القطار السريع. تمكنت الأم، حمدا لله، من إنقاذ نفسها".

وأضافت "للأسف، دهس القطار السريع الطفل وعمره ثماني سنوات، أصيب بجروح قاتلة".

وتابعت "الرجل المعني ... فر من المحطة بعد الجريمة، لاحقه المارة، وتم القبض عليه قرب المحطة"، مفيدةإنه يجري استجوابه

. ونُقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها كذلك. وكتبت شرطة فرانكفورت على صفحتها على تويتر أن المشتبه فيه من إريتريا.

وأغلقت عدة أرصفة بمحطة قطارات فرانكفورت بعد الواقعة.

وربما قد تكون للحادث صلة بما وقع الأسبوع الماضي حين تعرض شاب إريتري في مدينة فاشترسباخ وسط ولاية هيس الالمانية إلى أطلاق نار من قبل رجل ألماني يبلغ من العمر 55 سنة من سيارته، قبل أن يطلق المهاجم النار على نفسه في مستوى الرأس.

ووصفت السلطات أن الحادثة بأنها جريمة كراهية.

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