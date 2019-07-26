الأمم المتحدة تحذر: موجة الحر "الجهنمية" بأوروبا في طريقها إلى غرينلاند

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن الهواء الساخن الذي حطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في أوروبا هذا الأسبوع يبدو في طريقه إلى غرينلاند وذلك في تطور يبعث على القلق قد يجعل الغطاء الجليدي للجزيرة يقترب من انكماش قياسي شهده عام 2012 أو يتجاوزه.

وقالت كلير نوليس وهي متحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن الهواء الساخن الذي يتحرك شمالا من شمال إفريقيا لم يحطم درجات الحرارة القياسية التي شهدتها أوروبا الخميس فحسب بل تجاوزها بدرجتين أو ثلاث أو أربع درجات مئوية وهو ما وصفته بأنه "شيء غير معقول على الإطلاق".

وتابعت قائلة "سيتسبب ذلك في ارتفاع في درجات الحرارة وبالتالي سيزيد من ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند... لا نعلم بعد إن كان ذلك سيتجاوز مستوى 2012 لكنه قريب منه".

ويشكل الغطاء الجليدي في غرينلاند جزءا أساسيا من نظام المناخ العالمي وذوبان الجليد فيه سيؤدي لارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات واضطرابات في الطقس.

وأشارت نوليس مستشهدة ببيانات من عالم مناخ هولندي إلى أن الأوضاع في غرينلاند لم تكن استثنائية حتى يونيو حزيران لكن الجليد فيها بدأ في الذوبان بسرعة في الأسابيع الماضية.

وقالت "في تموز/يوليو وحده فقدت 160 مليار طن من الجليد من ذوبان السطح. هذا يعادل تقريبا حجم 64 مسبحا أوليمبيا. في يوليو فقط ومن السطح فقط أي أن ذلك لا يشمل ما يذوب في المحيط مباشرة".

وأضافت أن الهواء الأكثر دفئا له تبعات أيضا على الامتداد الجليدي في القطب الشمالي والذي وصل لأدنى مستوى مسجل له بحلول 15 تموز/يوليو.

وقالت نوليس إن الموجات الحارة التي زادت حدتها ومرات تكرارها مرتبطة بتغير المناخ الذي تسبب فيه الإنسان

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