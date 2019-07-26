الجيش الأمريكي يعتقل 16 عنصراً من "المارينز" بتهمٍ تتعلق بالاتجار بالبشر وجرائم المخدرات

اعتقل الجيش الأمريكي 16 عنصراً من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" بتهمة الاتجار بالبشر والتورط في جرائم تتعلق بالمخدرات.

وقال الجيش الأمريكي في بيان: إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة من بينها الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات"، لاقتاً إلى أن "معلومات كان تم الحصول عليها من تحقيق سابق يتعلق بالاتجار بالبشر، أدّت إلى تسريع الاعتقالات".

وأضاف البيان أن ثمانية أعضاء آخرين في "المارينز" سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة ليس على صلة بالاعتقالات المذكورة.

ونفى الجيش الأمريكي أن يكون الجنود المعتلقون من ضمن عناصر المارينز المشاركين في الانتشار العسكري على الحدود الاميركية المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

والجدير ذكره أن الاعتقالات المشار إليها جاءت بالتزامن مع إعلان قيادة العمليات الخاصة في الولايات المتحدة أن وحدة من قوات "المارينز" العاملة في العراق ستعود إلى البلاد بسبب عدم انضباطها وتقيّدها بالنظام

وقالت قيادة القوات الخاصة التابعة لـ"المارينز"، في بيان لها: إن قائد القوات الخاصة الجنرال إريك هيل، أمر بسحب وحدة عسكرية من العراق، إنه تم نقلهم إلى قاعدة كامب بندلتون التابعة لـ "المارينز" في كاليفورنيا على بعد نحو 90 كيلومتراً من الحدود مع المكسيك.

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