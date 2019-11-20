مقتل اثنين من عناصر الجيش الأميركي في تحطم مروحية في أفغانستان

أعلنت القوات الأمريكية الأربعاء مقتل إثنين من أفرادها في تحطم مروحية كانت تقلهما، موضحة أن الحادث يبدو عرضيا مع أن طالبان قالت إنها أسقطت المروحية.

وقالت القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان إن تحقيقا يجري في الحادث الذي وقع الأربعاء "لكن المعلومات الأولية لا تشير إلى نيران عدوة تسببت بالحادث".

ولم يكشف مكان سقوط المروحية ولا إسم الجنديين.

وأعلنت حركة طالبان أنها أسقطت المروحية في منطقة شرخ بولاية لوغار عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن "الأمريكيين كانوا يريدون مهاجمة قاعدة للمجاهدين لكن مروحيتهم أسقطت واشتعلت، وكل الذين كانوا على متنها قتلوا".

وسقط 19 قتيلا أميركيا في حوادث مرتبطة بمعارك في أفغانستان، حسب متحدث باسم القوات الأمريكية. وما زال حوالى 13 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أفغانستان بعد 18 عاما على الغزو الأمريكي بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب هؤلاء الجنود، لكن الجنرال مارك مايلي رئيس أركان الجيوش صرح لوسائل إعلام خلال الشهر الجاري أن القوات الأمريكية "ستبقى لسنوات اخرى".

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