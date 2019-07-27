أب أمريكي يتسبب في مقتل طفليه التوأم بنسيانهما 8 ساعات في السيارة في جو حار

نقلت صحيفة ديلي نيوز عن السلطات الأمريكية أن طفلين صغيرين توفيا أمس الجمعة (26 يوليو تموز) داخل سيارة ساخنة في أجواء شديدة الحرارة بحي برونكس في نيويورك بعد أن نسيهما والدهما في المقعد الخلفي وتوجه إلى العمل.

وقالت ديلي نيوز نقلاً عن الشرطة إن التوأمين وهما أخ وأخت بقيا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً مقيدين في مقاعد السيارة وهي من طراز هوندا.

وأوردت الصحيفة أنه عندما غادر الأب البالغ من العمر 37 عاماً عمله في المركز الطبي لإدارة المحاربين القدامى في كينغزبريدج، قطع مسافة قصيرة ثم أدرك ما فعله.

يذكر أن الأب محتجز عند الشرطة.

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