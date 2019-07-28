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الصين

شاهد: استمرار الاحتجاجات في هونغ كونغ وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
شاهد: استمرار الاحتجاجات في هونغ كونغ وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف
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عززت سلطات هونغ كونغ الأمن حول مكتب تمثيل الصين الرئيسي بالمدينة يوم الأحد بينما بدأ المحتجون يتجمعون من أجل مظاهرة جديدة مع تصاعد الغضب مما يراه العديد من المتظاهرين حلقة متصاعدة من العنف ضدهم.

وقالت السلطات إنها ألقت القبض على 11 شخصا يوم السبت بتهم مختلفة من بينها الاعتداء وحيازة أسلحة هجومية والتجمع غير القانوني في منطقة يوين لونغ الشمالية القريبة من الحدود مع الصين.

ونظمت مسيرة يوم السبت، في تحد لحظر الشرطة، في يوين لونغ للاحتجاج ضد هجوم على متظاهرين ممن يشتبه في أنهم أفراد عصابة في محطة قطار الأسبوع الماضي.

لكنها انتهت بمشاهد مماثلة من الفوضى العنيفة حيث تحركت فرق من شرطة مكافحة الشغب لتفريق عشرات الآلاف من النشطاء وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وفي وقت لاحق اقتحمت الشرطة محطة القطار نفسها التي كانت مسرحا لما يشتبه أنه هجوم عصابات الأسبوع الماضي، وضربت المحتجين بالهراوات مما تسبب في إصابة بعضهم.

وذكرت مستشفيات أن 24 شخصا أصيبوا يوم السبت بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وتجمع آلاف المحتجين في متنزه بوسط المدنية يوم الأحد قبل انطلاق مسيرة في تحد للقيود التي تفرضها الشرطة وهم يرددون شعارات "الشرطة السوداء. عار عليكم".

ورفع البعض لافتات تقول "نقف معا ونقاتل معا"، و"أوقفوا العنف".

وتمثل الاحتجاجات التي تشهدها هونغ كونغ أكبر تحد مباشر لسلطة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتصاعدت حدتها يوم الجمعة باحتشاد آلاف النشطاء في صالات الوصول بمطار هونغ كونغ الدولي.

وكانت الاحتجاجات تطالب في البداية بإلغاء مشروع قانون يسمح بتسليم أشخاص إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطالب الآن أيضا بإجراء تحقيقات مستقلة في استخدام الشرطة للقوة وباستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام وبإصلاح ديمقراطي شامل، وهو ما ترفضه قيادة الحزب الشيوعي في بكين تماما.

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