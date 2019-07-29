ليبيا: استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف

ذكرت سلطات مطار معيتيقة الليبي إنها استأنفت حركة الملاحة الجوية في المطار بعد تعرضه للقصف.

فتحت بحمد الله الأجواء الجوية مطار معيتيقة الدولي وستباشر الشركات الناقلة رحلاتها المجدولة لهذا اليوم . Publiée par ‎مطار معيتيقة الدولي‎ sur Lundi 29 juillet 2019

قال شاهد إن مطار معيتيقة، المطار الوحيد العامل في ليبيا، استأنف حركة الملاحة الجوية اليوم الاثنين بعد ساعة من تعرضه للقصف.

وكثيرا ما يتم استهداف المطار منذ بدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما لانتزاع السيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت سلطات المطار الليبي قد قالت في وقت سابق إنها علقت حركة الملاحة الجوية، بعدما تعرض المطار للقصف.

وأفادت على صفحتها على موقع الفيسبوك أن المطار أصيب بعدة قذائف مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة للخطوط الجوية الليبية متجهة إلى تونس.

مع بدء اجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية القاصدة مطار صفاقس تعرض مطار معيتيقة الدولي لعدة قدائف تسبي في توقف الملاحة الجوية لحين اشعار أخر. نسأل الله السلامة لكل العاملين والمسافرين Publiée par ‎مطار معيتيقة الدولي‎ sur Lundi 29 juillet 2019

وكانت دول كل من فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا قد دعت منذ اسبوعين إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس وحذرت من محاولات "جماعات إرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا قد نشر عبر حسابه في تويتر تغريدة قال فيها إن استهداف مطار معيتيقة الذي يعد بوابة رئيسية للمجتمع والعمل الانساني "يعني تفاقم الوضع والاحتياجات الانسانية".

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