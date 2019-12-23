سانيا الصينية.. وجهة نامية للمعارض والمؤتمرات والمناسبات الكبرى

في هذه الحلقة الجديدة من "ديسكوفر سانيا"، سنأخذكم في جولة جديدة في هذه المدينة الواقعة جنوب جزيرة هاينان الصينية، والتي باتت وجهة لقضاء العطلات بفضل شواطئها الكثيرة وجوها الدافئ على مدار العام.

لا تكتفي المدينة بكونها وجهة عطلات فقط بل أصبحت وجهة نامية للأحداث الكبرى والمعارض والمؤتمرات، تجذب آلاف الزوار الجدد لهذه البقعة الاستوائية.

وجهة سينمائية

الفخامة والألق يجتمعان في مهرجان السينما الدولي السنوي في جزيرة هاينان، الحدث الذي يجذب أسماء كبيرة ومهمة من الصين والعالم.

من على السجادة الحمراء، يقول مخرج الأفلام البريطاني سايمون ويست: "إنها زيارتي الأولى لهذه الجزيرة الجميلة، سمعت عنها منذ عدة سنوات وحاولت المجيء إليها. أستطلع مواقع تصوير في جميع أنحاء العالم، أبحث دائمًا عن أماكن جميلة لتصوير الأفلام وهذه جزيرة رائعة. لذا، أنا سعيد للغاية لأنني أتيت في النهاية، حتى لو كانت الزيارة بهدف حضور المهرجان فقط، لكنني أراهن أنني سأعود لتصوير فيلم هنا".

وجهة للاستثمار والأعمال

تستضيف سانيا طيفاً واسعاً من المناسبات والأحداث، منها معرض دولي للأعراس يروج لمواقع الاحتفال وآخر صيحات الموضة، حيث أن فنادق سانيا مجهزة لتنظيم الأعراس وتجمعات ضخمة أخرى.

أكثر من 3000 من مواطني هاينان يعيشون في ثمان وعشرين دولة، يجتمعون هنا في منتجع مانغروف تري وورلد سانيا باي لحضور مؤتمر عالمي.

يقول شويشن فنغ، نائب رئيس جمعية هاينان الفرنسية: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. اليوم، هاينان - بفضل الحكومة الصينية - تتطور. بالنسبة لجزيرة صغيرة، هي تنمو بالفعل. ونحن نبحث عن فرص تجارية ".

مانغروف تري هو أكبر منتجعات سانيا، وتتطلع إدارته لمستقبل دولي، يقول لنا يونغ سو، نائب المدير العام في منتجع مانغروف تري سانيا باي:

"سيكون لدى الشركات الدولية الكبرى أعداداً أكبر من الموظفين الذين يتنقلون في الأنحاء، وستكون هناك المزيد من الرحلات الجوية كذلك. سيصبح دخولهم وخروجهم أسهل. الآن أصبحت مرافق الفندق والشاطئ لدينا جاهزة وكاملة، مما سيجذب الضيوف الدوليين على وجه الخصوص. أعتقد أن الشركات العالمية ستختار جزيرة هاينان وسانيا كوجهة بشكل متزايد في المستقبل. "

إضافة إلى الفنادق، سانيا تشهد إنشاء مركز معارض ومؤتمرات جديد، من المتوقع أن يكتمل بناؤه عام 2020، يهدف لتلبية المطالب المستقبلية في هذه الصناعة الآخذة بالنمو.

وجهة رياضية وبنى تحتية جديدة

الأحداث المقامة في الهواء الطلق، خاصة الرياضية منها، هي مجال تجاري كبير أيضًا في سانيا.

هنا موظفون من شركات صينية، ينافسون في إحدى البطولات الرياضية - في ما يعتبر بمثابة اختبار للألعاب الشاطئية الآسيوية القادمة إلى سانيا في نوفمبر المقبل.

سيأتي أربعة آلاف رياضي من جميع أنحاء القارة، ليتنافسوا بشتى المجالات، من الكرة الطائرة إلى التزلج على الماء.

يقول كيزهونغ يي، نائب الأمين العام، حكومة بلدية سانيا: "بإقامة حدث ناجح وتنشيط المدينة، ستعمل ألعاب الشاطئ الآسيوية على الارتقاء بالسياحة الثقافية والرياضية في سانيا. في الوقت نفسه، ستقوم بدفع وتحفيز إنشاء بنية تحتية - سعياً إلى الارتقاء بخدمات المدينة إلى مستوى أعلى وإعطاء الفرصة للجميع لرؤية سانيا جديدة".

تلك البنية التحتية تتضمن حديقة رياضية صناعية دولية جديدة، يقع في قلبها استاد مخصص لإقامة حفل ختام ألعاب الشاطئ، وسيقيم المتنافسون في قرية الرياضيين.

بعضهم سيتنافسون في مواجهات لعبة "التيكبول"، حيث يمكنك ضرب الكرة بكل شيء ما عدا يديك.

وبهدف الترويج لهذه الرياضة قبل موعد دورة الألعاب، نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو موجود في سانيا: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، وأود أن أشكركم جميعًا على عواطفكم. إنها رياضة على وشك الوصول والهيمنة على العالم قريبًا ... إنها رائعة. شكرا لكم على المحبة ".

سانيا مدينة ذات طموحات كبيرة عندما يتعلق الأمر باستضافة الأحداث والمؤتمرات ... وهي تحققها الآن من خلال الاستثمارات والمرافق ذات المستوى العالمي.