مساع لحظر مصارعة الثيران "ذات القرون المشتعلة"

أثار مقطع فيديو لأحد الثيران وهو يسقط في نهر مدينة ساغونتو الإسبانية خلال نزال لمصارعة الثيران غضب جمعيات حقوق الحيوان الفرنسية.

ووقعت الحادثة أثناء الاحتفاء بالتقليد الإسباني المعروف باسم "تورو إمبولادو" والذي يتضمن مصارعة الثيران بعد إضرام النيران بقرنيها.

وعلى الرغم من إنقاذ الثور بعد تسع ساعات من سقوطه بالنهر، إلا أن الفيديو أعاد إلى الواجهة مساعي منظمات حقوق الحيوان لحظر هذا التقليد.

ونشرت منظمة "30 مليون صديق" الحقوقية الفرنسية الفيديو على حسابها بموقع تويتر مطالبة بمنع التقليد الإسباني الذي وصفته بتقليد "العصور الوسطى".

A Sagunt (Espagne), un taureau dont on a mis le feu aux cornes est pris de panique, défonce des barrières et se jette dans une rivière sous les cris de la foule.

Scène du Moyen-Âge⁉️

Non‼️

Juillet 2019 - XXIème Siècle😱#StopCorridahttps://t.co/x3YDNdXpOchttps://t.co/UUoF5xCOHM — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) July 28, 2019

وينتشر تقليد مصارعة الثيران بعد إشعال النار بقرونها في شمال إسبانيا وبعض مناطق جنوب غرب فرنسا حيث تم تنظيم حوالي 8500 فعالية لتلك المصارعات في مدينة فالنسيا الإسبانية خلال 2018.

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